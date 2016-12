Julia Lenti è stata arrestata dal rap

foto Ufficio stampa Correlati SEGRETI DAL BACKSTAGE

GUARDA IL VIDEO 19:00 - Julia Lenti, dopo il buon riscontro radiofonico, ripropone "Parla con me" in compagnia con i rapper della scena italiana: Ghemon e Mecna, presenti nel video diretto da Luca Gatti e proposto in anteprima su Tgcom24. I due rapper vestono i panni del poliziotto buono e di quello cattivo con Julia nella parte dell'imputata e hanno creato 8 battute ciascuno per questa nuova versione di "Parla con me". , dopo il buon riscontro radiofonico, ripropone "in compagnia con i rapper della scena italiana:, presenti nel video diretto da Luca Gatti e proposto in anteprima su Tgcom24. I due rapper vestono i panni del poliziotto buono e di quello cattivo con Julia nella parte dell'imputata e hanno creato 8 battute ciascuno per questa nuova versione di "Parla con me".

Julia Lenti (cantante, violinista e ballerina) è prodotta da Piero e Massimo Calabrese (già accanto a Marco Mengoni, Alex Baroni e Giorgia).



La cantante ha raccolto nella sua musica tutte le esperienze che l’hanno attraversata negli anni: dei viaggi in giro per il mondo ricorda il mese passato in una favela brasiliana, ma ci sono anchei viaggi musicali tra soul, il rap, la bossanova, la samba, il funk, il blues, il reggae e il dubstep. Tanti gli artisti come modello musicale: Lauryn Hill, Erykah Badu, Amy Winehouse, Jill Scott, Jamiroquai e Nirvana, cui si affiancano cantautori di casa nostra come Vinicio Capossela, Elisa, Negramaro, Caparezza ed Elio e le Storie Tese.



Ghemon ha da poco pubblicato il suo quinto lavoro "Qualcosa E' Cambiato", album con cui ha debuttato al terzo posto in classifica generale i-Tunes. Mecna, grafico e giovane mc del collettivo Blue-Nox, ha all'attivo tre dischi con il suo storico gruppo Microphones Killarz e due progetti solisti pubblicati sul Web ("Le valigie per restare EP" e "Bagagli a mano"). Attualmente è al lavoro sul suo disco di debutto che uscirà a maggio