Marchesini e "l'attrazione oscura del dolore"

Insomma la Marchesini si tiene ben lontanta dalla televisione che tanto successo le ha regalato: "Si è trasformata in un modo irreversibile: - spiega - chi la guarda la fa, dunque non ha più bisogno di attori, e forse neanche di conduttori. In scena la gente comune, ora la Tv è molto legata all'apparire, all'attualità, al chiacchiericcio e l'intrattenimento è molto datato, è comicità di ritorno: le battute vengono dal passato, da Walter Chiari in poi. E questo vale sia per gli uomini che per le donne, anzi, soprattutto per le donne". A chi si riferisca non si sa ma la piccola critica è molto chiara.



Si parla anche di felicità: "Mai stata felice se intorno a me gli altri non lo erano. Sono collettiva, come pensiero. Ho il senso dell'umanità".



Per poi spiegare: "La felicità non è mai una sola, ci sono tanti modi per essere felici. E poi sì, penso che sia sopravvalutata e mitizzata, che non sia un elemento essenziale della vita, che ci siano delle cose vicine all'idea di felicità, più che appaganti. Io non ho mai avuto il mito del principe azzurro, del successo, del primo figlio... - conclude - Al contrario, forse sopravvaluto il dolore perché lo ritengo un elemnto di conoscenza e ne avverto l'attrazione oscura: avvicina così tanto al senso dell'immenso. Quando ti senti talmente eslcusa, transfuga, straniera nel mondo, alla periferia dell'esistenza. Quando il quotidiano ti è indifferente, si aprono spazi affascinanti e pericolosissimi".