Lady Gaga regina di Twitter

Se Twitter è il social network del momento, Lady Gaga è la regina incontrastata. La popstar infatti è la personalità più seguita al mondo, con più di venti milioni di follower, o "piccoli mostri" come ama definire Miss Germanotta i suoi fan. Al secondo posto c'è il neo-maggiorenne Justin Bieber (18,11 milioni), seguono Katy Perry (15,75), Shakira (14,56) e Rihanna (14,49). Una classifica tutta dominata dalla musica.

E dire che Lady Gaga è stata un'adolescente triste. Una studentessa che non veniva invitata alle feste e che spesso era vittima di bullismo: una volta è stata persino gettata nel bidone della spazzatura.



In un'intervista al "Seattle Times", la cantante ha confessato di aver sopportato cattiverie di ogni genere durante gli anni del liceo, tanto che non voleva più andare a scuola per il terrore di essere sbeffeggiata: "Mi chiamavano in modo orribile davanti a tutti, al punto che non volevo più recarmi a lezione perché mi vergognavo, nonostante avessi ottimi voti". Chissà se gli ex compagni che prima la prendevano di mira adesso sono diventati fan su Twitter.