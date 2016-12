Ragonese, un Orlando dalle tante anime

foto Fabio Lovino Correlati ISABELLA SDOPPIATA PER ORLANDO 12:36 - Il grande circo della vita in una storia che si snoda attraverso i secoli e con il personaggio che addirittura cambia sesso, nascendo maschio e trasformandosi in donna nel corso della storia. E' "La commedia di Orlando", che vede protagonista Isabella Ragonese al teatro Manzoni di Milano fino al 25 marzo. "Era un'occasione che potevo farmi sfuggire - dice lei a Tgcom24 -. E' come fare più personaggi in uno, anzi più spettacoli in uno". - Il grande circo della vita in una storia che si snoda attraverso i secoli e con il personaggio che addirittura cambia sesso, nascendo maschio e trasformandosi in donna nel corso della storia. E' "", che vede protagonistaal teatrodi Milano fino al 25 marzo. "Era un'occasione che potevo farmi sfuggire - dice lei a-. E' come fare più personaggi in uno, anzi più spettacoli in uno".

Liberamente tratto da "Orlando" di Virginia Woolf e diretto da Emanuela Giordano, "La commedia di Orlando" racconta di una bella e nobile ragazza che riesce, dopo mille peripezie, dubbi ed incertezze, a farsi pubblicare il suo romanzo, a divenire una scrittrice famosa, a sposarsi un marinaio/aviatore di cui è pazzamente innamorata e a coronare questa unione con la nascita di due gemelli. Come dire: non è detto che bisogna per forza rinunciare alla pienezza della vita, all'arte o al sentimento, alla ricchezza o all'amore.



Isabella Ragonese, ammirata al cinema in film come "Nuovomondo" e "Tutta la vita davanti", non si è lasciata scappare questa occasione. "La prima molla è stata sicuramente la ricchezza della storia e del personaggio - dice -. Poi ha molto stimolata l'idea di portare in scena uno spettacolo che fosse per tutti, che avvicinasse la gente al teatro, magari qualcuno che mi ha visto al cinema e per la curiosità viene a vedere quello che è un grande spettacolo popolare, da leggere a più strati, accessibile a diversi tipi di pubblico".



Questo è un testo leggibile a più livelli, da uno più ludico e superficiale ad uno più profondo...

La parte più fruibile è sicuramente quella rappresentata dal ritmo musicale, quasi mozartiano, di questa commedia. In scena ci sono anche musicisti che suonano dal vivo e noi, che siamo una compagnia molto giovane, ci accordiamo con la loro musica, una cosa molto accattivante. E poi le vicende di Orlando sono molto rocambolesche, è un racconto molto vivace. In quanto alle riflessioni è inevitabile che, con tutti cambiamenti che avvengono e tutte le ere che vengono attraversate, il testo ne porti con sé moltissime.



Cosa ti piace di più del personaggio di Orlando?

E' molto affascinante perché se ci pensi è una delle poche eroine femminili che alla fine non si suicida. Spesso i personaggi femminili fanno una fine tragica quasi dovessero pagare per qualcosa. Questo è un inno alla vita e alla gioia, uno spettacolo che dà energia. Orlando rimane un personaggio, sia da uomo che da donna, molto positivo, candido nell'affrontare le cose. In contrasto un po' con questi tempi che portano alla depressione.



A proposito della doppia anima maschile/femminile di Orlando, tu che rapporto hai con il tuo lato maschile?

Un po' come per tutti questa "convivenza" a volte è conflittuale. Sicuramente cerco di coltivare entrambe le anime perché credo sia una ricchezza. Le persone più importanti che ho conosciuto avevano molte sfaccettature in tal senso, che danno più profondità al proprio essere che non l'essere tagliato con l'accetta. In questo caso devo dire che quando interpreto il ragazzo nella prima parte dello spettacolo mi trovo abbastanza a mio agio...



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 - 7636901 - Fax 02 76005471

www.teatromanzoni.it

info@teatromanzoni.it

Massimo Longoni