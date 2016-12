Gli hacker rubano l'archivio di Michael Jackson

foto Ap/Lapresse Correlati LA CASA DI MICHAEL ALL'ASTA

09:43 - L'archivio musicale di Michael Jackson, l'eredità artistica lasciata dall'artista con oltre 50mila file musicali in gran parte inediti, è stato trafugato da hacker che hanno attaccato gli archivi della Sony. L'etichetta discografica aveva acquisito il materiale dagli eredi di Jackson per 250 milioni dollari con la previsione di pubblicare almeno dieci album postumi. Ora è facile ipotizzare che gran parte degli inediti finiranno ben presto online.

Per il colosso giapponese questa è stata davvero un'amara sorpresa. Il catalogo di Jackson, ma soprattutto la grande quantità di inediti contenuti nell'archivio, rappresentavano una vera e propria miniera d'oro che ora rischia di perdere gran parte del suo valore. C'è infatti da scommettere che nel giro di breve tempo gran parte di quei brani finiranno sulle principali reti Peer to Peer o BitTorrent creando un enorme danno economico alla Sony, danno che per il momento l'azienda non ha ancora quantificato.



L'attacco contro la multinazionale nipponica sarebbe stato scoperto proprio poche settimane dopo quello dell'aprile 2011 - che aveva consentito agli hacker di rubare i dati personali di 77 milioni di videogiocatori del Playstation Network, un episodio costato all'azienda circa 160 milioni di dollari - ma confermato soltanto adesso. Stando al "Guardian" due uomini arrestati a maggio sono comparsi in tribunale a Londra e accusati di reati legati all'intrusione informatica: i due, James Marks di 26 anni e James McCormick di 25, hanno negato le accuse e sono stati rilasciati su cauzione. Saranno processati il prossimo gennaio.



Secondo quanto riportato dal "Sun", non sarebbe stata saccheggiata solo la discografia di Michael, ma gli hacker avrebbero fatto incetta di canzoni anche di altri artisti, da Jimi Hendrix a Paul Simon, dai Foo Fighters ad Avril Lavigne.