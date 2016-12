Laura Barriales, che bimba triste!

foto Tgcom24 10:37 - Showgirl, conduttrice televisiva e attrice. Laura Barriales è appena tornata single e su Twitter ha postato una foto di quando era bambina. Il viso era più pienotto e lo sguardo triste. Per la sexy spagnola il 2012 comincia all'insegna del cambiamento: ha lasciato il ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi e ha detto addio anche al fidanzato, il campione di motociclismo Sete Gibernau. - Showgirl, conduttrice televisiva e attrice.è appena tornata single e suha postato una foto di quando era bambina. Il viso era più pienotto e lo sguardo triste. Per la sexy spagnola il 2012 comincia all'insegna del cambiamento: ha lasciato il ruolo di opinionista all'e ha dettoanche al, il campione di motociclismo

La showgirl è una delle star più affezionate al social network, tanto che nei giorni scorsi ha postato anche messaggi privati, in cui parlava apertamente della fine della sua love story. Sembra che la distanza (lui in Spagna, lei in Italia) li abbia allontanati.



Ai suoi follower, più di 2.600, ricorda di "sorridere sempre". Proprio come lei, che anche nei momenti più tristi trova la forza per ripartire.