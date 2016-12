Caprioglio: "L'amicizia tra donne un gran dono"

foto Ufficio stampa 12:37 - Va in scena dal 6 al 25 marzo al teatro San Babila di Milano "Mamma ce n'è due sole", una commedia diretta da Patrick Rossi Gastaldi con protagonisti Paola Quattrini, Debora Caprioglio e Rosario Coppolino. "E' una commedia che fa sorridere e riflettere - spiega la Caprioglio a Tgcom24 -, alternando momenti di ilarità ad altri di commozione. E' un modo elegante di portare la comicità in scena". - Va in scena dal 6 al 25 marzo al teatro San Babila di Milano "", una commedia diretta dacon protagonisti. "E' una commedia che fa sorridere e riflettere - spiega la Caprioglio a-, alternando momenti di ilarità ad altri di commozione. E' un modo elegante di portare la comicità in scena".

Una mamma che rientra nella vita del figlio dopo tanti anni dopo averlo dato in adozione. Figlio che è sposato con una donna in un matrimonio che sta attraversando una grande crisi. La moglie è depressissima e priva di autostima, tradita dal marito che è un regista di belle speranze. E Giuseppina (Paola Quattrini) prova a rimettere in sesto questa situazione quasi per rimediare a un senso di colpa derivante dall'aver dato in adozione il figlio anni prima.



Il mio personaggio è molto divertente perché è una donna molto schizofrenica. E' molto diversa da me ma il nostro mestiere è anche questo, il doverci calare in personaggi molto diversi da noi. Quando accade è sempre una bella sfida.



Siamo in tournée da gennaio e sta andando molto bene.



Colpisce nel personaggio della mamma il mettersi al servizio del bene della coppia al punto da non voler rivelare la propria identità, ma soprattutto la complicità che instaura con la moglie del figlio.

Tra donne inizialmente c'è sempre una fase di annusamento, un po' come le leonesse che tendono a marcare il territorio. Ma una volta che si è passati indenni quella fase e si instaura un rapporto, questo è un rapporto vero. Credo che anche nella vita quando due donne diventano amiche sono molto leali.



La tua Carolina è solo vittima o ha una parte di responsabilità nella crisi che il suo matrimonio attraversa?

Questo è un personaggio che se fatto in un certo modo potrebbe apparire persino antipatico. Io e il regista Patrick Rossi Gastaldi abbiamo fatto in modo di conferirle delle sfumature di tenerezza. Sicuramente ha la sua parte di responsabilità che non stanno mai solo da una parte. Tanto che seguendo i consigli di Giuseppina prova a riconquistare il marito.



In cosa ti senti più lontana da Carolina?

Sicuramente dal suo darsi per vinta. Io sono una molto combattiva che non si arrende mai, anche di fronte a situazioni molto complicate. E poi io sono sposata da soli tre anni e, toccando ferro, tutto va ancora a gonfie vele.



