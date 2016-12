Pooh, una leggenda con 46 anni di carriera

foto Ufficio stampa Correlati 46 ANNI DI SUCCESSI 15:43 - I Pooh non si fermano mai. Dopo aver tenuto un concerto a Tel Aviv, si recheranno per tre concerti a Tokyo (27-28-29 aprile) nel frattempo lavorano a un nuovo album ("progetto faticosissimo non sappiamo se vedrà la luce") e lanciano il cofanetto "Legend" con 4 cd, 4 libri con 10 ore di filmati e oltre 100 canzoni, distribuito dall'indipendente Artist First. "Si intitola Legend ma non è un omaggio a noi stesso ma ai fan", dichiara il gruppo. - Inon si fermano mai. Dopo aver tenuto un concerto a Tel Aviv, si recheranno per tre concerti a Tokyo (27-28-29 aprile) nel frattempo lavorano a un nuovo album ("progetto faticosissimo non sappiamo se vedrà la luce") e lanciano il cofanettocon 4 cd, 4 libri con 10 ore di filmati e oltre 100 canzoni, distribuito dall'indipendente Artist First. "Si intitola Legend ma non è un omaggio a noi stesso ma ai fan", dichiara il gruppo.

Dal 6 marzo è in vendita "Pooh Legend" il primo capitolo di un'opera di recupero, rimasterizzazione e rivalorizzazione di tutto il catalogo, video, discografico della band. Il cofanetto contiene oltre 10 ore di filmati storici, rari ed inediti dei 46 anni di carriera della band. Ci sono esibizioni di concerti storici, speciali televisivi, chicche di brani in inglese e spagnolo lungo oltre 100 canzoni.



Un progetto reso possibile non solo dalla determinata volontà di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian ma anche dall'indipendente Artist First che li distribuisce: "I cofanetti sono numerati - spiega l'amministratore delegato Claudio Ferrante -. Sono state stampate 10mila copie già esaurite in prevendita. La volontà è quella di creare un oggetto unico e raro da regalare ai fan. Se poi ci saranno ulteriori richieste se ne stamperanno altre pochissime copie". Il costo del cofanetto è di 59.90 euro.



"Sono dieci ore di documenti filmati che abbiamo voluto dedicare a noi stessi, alla nostra storia ma anche al nostro pubblico", dice Roby Facchinetti. Mentre Red Canzian spiega che "Legend è un termine utilizzato senza presunzione, ma necessaria in un Paese come il nostro che non ha memoria storica, fa in fretta a dimenticare. 'Pooh Legend' nasce grazie anche al supporto delle tante persone che lavorano con noi. Siamo ricchi di entusiasmo e con un sacco di idee. Questo è un primo passo verso un nuovo percorso".



Un percorso fatto di dischi rimasterizzati, nuovo album e tour internazionale in Giappone. "Se c'è un segreto del nostro successo - racconta Dodi - è che abbiamo cercato di essere normali sempre. Una lezione che abbiamo imparato da Lucio Dalla è quello di un mestiere fatto di grande talento ma con leggerezza, senza guardia del corpo e al servizio del pubblico".



Sul prossimo disco che dovrebbe uscire in autunno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian rivelano: "Non possiamo dire nulla ma è un progetto faticosissimo e abbiamo ben chiaro come deve essere strutturato e se non dovessimo riuscirci rinunceremo all'uscita".

Andrea Conti