E' terminata con le parole di Marco Alemanno, amico intimo e collaboratore di Lucio Dalla, la funzione funebre per il cantautore bolognese, celebrata nella basilica di San Petronio. Le esequie erano iniziate sulle note della canzone "4 marzo 1943", suonata in piazza Maggiore. L'artista avrebbe compiuto oggi 69 anni. Ieri oltre 40mila persone hanno salutato il cantante, morto d'infarto giovedì mentre era in tournée in Svizzera, nella camera ardente a Palazzo d'Accursio.