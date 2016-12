foto LaPresse

00:38

- Resta aperta la camera ardente di Lucio Dalla. Il Comune di Bologna, che in un primo momento aveva comunicato l'intenzione di chiudere alle 24 il portone di Palazzo d'Accursio, ha deciso di consentire alle centinaia di persone che ancora affollano piazza Maggiore di dare l'ultimo saluto all'artista bolognese morto giovedì scorso mentre era in tournée in Svizzera. Salgono a 40mila le persone che hanno preso parte alla camera ardente.