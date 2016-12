foto Ansa Correlati L'abbraccio di Bologna a Lucio

L'omaggio dei vip a Dalla 00:44 - Quarantamila persone hanno fatto lunghe file nel cortile d'onore di palazzo d'Accursio del Comune di Bologna per rendere l'ultimo saluto a Lucio Dalla. Tra la folla sono accorsi anche numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della politica: i cantanti Ron e Gianni Morandi, il ministro del Turismo, Piero Gnudi, l'ex premier, Romano Prodi, il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini e il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.

Una rosa rossa sopra la bara, una sigaretta e un cornetto portafortuna, con alla base una corona di fiori mandata dal cantante Julio Iglesias, a far da sfondo un'opera d'arte, un'interpretazione dell'Ultima Cena, del fotografo-artista Stefano Cantaroni: è questa la scenografia della camera ardente del contautore scomparso. Il cornetto è un regalo inviato da un amico di Dalla, un professore di Napoli. La sigaretta, invece, era un oggetto che Dalla aveva spesso fra le mani. Ai lati del feretro, il gonfalone del Comune di Bologna e quello dell'Università.



La folla commossa di migliaia di persone di tutte le età ha sfilato dalle 9.30 di mattina in un lungo labirinto per salutare il suo cantautore. In piazza Maggiore, per tutto il tempo sono stata trasmesse le 10 canzoni di Dalla scelte dal suo entourage.



Lunga processione di vip

La lista dei personaggi noti del mondo della musica che hanno voluto omaggiare l'amico è lunga. Tra i primi che sono venuti a salutare il cantante, Ron, Bobo Craxi e l'ex sindaco di Bologna, Giorgio Guazzaloca. Si sono visti anche Samuele Bersani, Caterina Caselli, Marco Masini, Biagio Antonacci, Andrea Mingardi, Pierdavide Carone, ma anche il ministro del Turismo e dello Sport, Piero Gnudi, l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini e il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Non sono voluti mancati Ivano Dionigi, rettore dell'Università di Bologna che conferì a Dalla la laurea honoris causa in Dms, i giornalisti Marco Travaglio, Milena Gabanelli e Corrado Augias. Con i colori delle rispettiva squadre sono arrivati anche il team calcistico rossoblu del Bologna Calcio e i giocatori della Virtus Basket, le due squadre del cuore del Dalla tifoso.



La camera ardente sarà aperta anche domenica mattina dalle 7 alle 13.30, mentre i funerali saranno celebrati alle 14.30 nella basilica di san Petronio, dove sono attese 5.500 persone.