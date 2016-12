Montreux, un luogo dentro la leggenda

- Ci sono luoghi che hanno segnato la storia del rock, siti che sono entrati nell’immaginario collettivo come santuari della musica, quasi delle mete di pellegrinaggio per gli appassionati che spesso si caricano di una sorta di fascino e misticismo. Chi muove i primi passi posando la puntina su vinile non può prescindere dai prati di Woodstock, piuttosto che dal cimitero di Père Lachaise dove riposa Jim Morrison o la maestosa tenuta di Graceland dove abitò Elvis.

La tristezza per la scomparsa di Dalla ci ha riportati a Montreaux, perché è lì che Lucio ha tenuto il suo ultimo concerto prima di lasciarci stroncato da un infarto. Per i più Montreaux non è che una cittadina svizzera affacciata sul Lago di Ginevra, un luogo come un altro dove si è chiuso uno de capitoli più importanti della storia della musica italiana. Eppure non è così. Quel misticismo legato ai grandi della musica è più vivo che mai in quel di Montreux, forte di un’aura di coincidenze che eleva di diritto la località elvetica a una di quelle tappe obbligate per il popolo del rock e della musica in generale.

Tutto ha avuto inizio nel 1967 quando il casinò della città iniziò ad ospitare un jazz festival di altissimo livello (che vive tutt’ora). In quell’occasione su quel palco salirono Keith Jarrett, Nina Simone, Bill Evans, Ella Fitzgerald e i Weather Report solo per citarne alcuni. Tuttavia è il 1971 a segnare l’evento della svolta, mentre sul palco del casinò si esibiva Frank Zappa con i Mothers of invention. Uno spettatore, probabilmente piuttosto su di giri, sparò un razzo di segnalazione all’interno della sala concerti facendo scoppiare un incendio che portò il locale alla chiusura fino al 1975. L’evento entrò di diritto nella storia del rock perché a Montreaux quella notte c’erano anche i Depp Purple che dalla finestra del loro albergo guardarono il casinò andare in fumo. Ed è proprio il fumo l’oggetto della leggenda, quella cortina che si propagò sull’acqua del lago di Ginevra. La mattina seguente all’incendio Roger Glover, il bassista della band, ebbe l’idea che diede il titolo a una delle pietre miliari della storia della musica contemporanea. Lì nacque Smoke on the Water che venne pubblicata l’anno seguente, nel 1972, nell’album Machine head.

Altra tappa fondamentale nel sodalizio che esiste tra Montreux e la storia della musica è segnata dal 1978, anno in cui i Queen acquistarono gli studi di registrazione Mountain facendone il loro punto di riferimento. Il legame tra la band di Freddy Mercury e Brian May e la cittadina svizzera fu fortissimo, tanto che proprio a Montreux arrivarono artisti internazionali a registrare presso i Mountain Studios. Un nome su tutti gli Yes che lì incisero Going for the One.

Eppure la tristezza che oggi gli amanti della musica portano nel cuore pensando a Lucio Dalla, si abbatté su Montreaux anche nel 1990 dopo che venne ufficializzata la malattia di Freddy Mercury. Affetto da Aids, il cantante dei Queen si ritirò dalle scene e scelse proprio Montreux, trasferendosi in un appartamento che oggi è divenuto meta di pellegrinaggio come un santuario. Mercury lasciò quella casa solo per tornare a Londra e spegnersi il 28 novembre del 1991. Leggenda vuole che le sue ceneri vennero sparse proprio nelle acque del Lago di Ginevra, lo stesso che oggi è vegliato da una statua bronzea del cantante eretta in Place du Marché.

La morte di Dalla, per quanto triste, è l’ultimo capitolo di questa storia, un evento che continua ad alimentare quell’alone magico che lega una cittadina di 24mila abitanti alle sorti dei grandi della musica, facendone di diritto un luogo degno della rock’n’roll all fame.