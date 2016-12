Lucio Dalla, Cei: "No a funerali spettacolo"

foto Ansa

15:07

- I vescovi italiani fanno sentire la propria voce sulle esequie di Lucio Dalla. Il funerale non è uno spettacolo, non deve solo "esaltare" la figura del defunto, ha detto mons. Alceste Catella, vescovo di Casale Monferrato e presidente della Commissione Cei per la Liturgia. "Spero che nel funerale di Dalla non vengano messi dischi con le sue canzoni. Dopo di che, noi non abbiamo i carabinieri per andare a impedirlo".