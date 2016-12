Dalla, funerali nel giorno del suo compleanno

"Non risulta alcun testamento"

Le autorità diplomatiche consolari Italiane in Svizzera hanno seguito con la massima attenzione gli aspetti del rimpatrio in Italia. L'avvocato D'Andrea è riuscito ad organizzare il trasferimento della salma da Losanna a Bologna. "Poi ci saranno i funerali, sempre nella sua città, - spiega il legale -. Non risulta alcun testamento al momento, ma solo cose dette a voce, nessuna volontà scritta. Salvo diverse disposizioni testamentarie scritte sarà sepolto a Bologna, la sua città".



Carone: "Rappresento il canto del cigno di Dalla"

L'ultima apparizione in Italia di Lucio Dalla risale al recente Festival di Sanremo, quando ha accompagnato Pierdavide Carone sulle note di "Nanì". Il cantautore di "Amici" ha ricordato il mentore su Facebook: "Sono convinto che ora ci sta guardando e si diverte da morire assieme agli altri coinquilini del Paradiso, sicuramente ci starà sfottendo per le reazioni di ognuno di noi, ha passato una vita intera ad osservare le reazioni della gente alle cose della vita (belle e meno belle), la sua musica è testimone di ciò che scrivo... Della sua famiglia non anagrafica io ero l'ultimo nascituro e della sua arte ne rappresento il canto del cigno, e la consapevolezza che deriva da questo smuove in me le emozioni più agli antipodi che si possa immaginare... Mi gratifica ma al contempo mi fa sentire così solo oggi... Quanto e' speciale un uomo che a 68 anni si mette a servizio di un giovane? Non sempre dietro un grande artista si cela un grande essere umano, questo è quello che dissi quando fui ospite del suo concerto a Bologna, l'ho ridetto durante il festival e lo ridico ancora più forte oggi, perché è quello che mi ha lasciato Lucio Dalla e se potrò rivivere metà della sua grandezza allora anch'io riuscirò ad essere una persona migliore. Arrivederci Lucio".

In queste ore sono in molti ad aver reso omaggio al cantautore bolognese: cantanti, scrittori e anche politici. E sul rapporto con la politica Dalla è sempre stato ironico come ha dimostrato durante una intervista nel 2009 a "Scusi lei è favorevole o contrario?" con Maria Latella. "I politici al mio funerale? Una buona ragione per non morire", aveva detto e alla domanda su cosa pensasse dei funerali di Stato aveva riposto: "Esibiscono tanta di quella noia. Potrebbero evitare".Per omaggiare il cantautore scomparso Tgcom24 ha trasmesso in esclusiva il video del suo ultimo concerto. Si tratta dell’esibizione tenuta a Montreux la sera prima della morte.Il feretro del cantante è arrivato a Bologna alle 18.15, attraversando la "sua" piazza Maggiore ha raggiunto la vicinissima casa di via D'Azeglio. Il carro funebre è stato accolto da un lungo applauso delle tante persone presenti ad aspettarlo. A seguirlo la sua Porsche gialla.Da domani, in piazza Maggiore, risuoneranno le canzoni di Lucio Dalla e domenica, giorno del funerale, a Bologna sarà lutto cittadino. Lo ha annunciato il sindaco di Bologna Virginio Merola.Il funerale non è uno spettacolo, non deve solo "esaltare" la figura del defunto. L'ha detto monsignore Alceste Catella, vescovo di Casale Monferrato e presidente della Commissione Cei per la Liturgia, "spero che nel funerale di Lucio Dalla non vengano messi dischi con le sue canzoni. Dopo di che, noi non abbiamo i carabinieri per andare a impedirlo". Per monsignore Angelo Lameri, dell'ufficio Liturgico Nazionale della Cei, contro la "spettacolarizzazione" delle esequie funebri, "occorre stare attenti, ad esempio, a non circondare in chiesa la bara con oggetti o elementi che vogliono solo esaltare la persona defunta. Da parte nostra c'è la preoccupazione che nel simbolismo, nei gesti, anche nei canti, come nel caso di mettere un disco durante il rito perché il ragazzo defunto amava tanto quel particolare cantautore, ci sia l'intento di esaltare la persona".Su indicazione della famiglia, le telecamere non saranno ammesse, domenica, nella Basilica di San Petronio. Al momento non sono quindi previste nemmeno riprese che possano consentire la trasmissione della messa sui maxischermi in piazza Maggiore o in televisione.Ron è stato visto uscire, a bordo di un'automobile con targa italiana, poco prima delle 11, dal garage della camera mortuaria Cappella Saint Roch, dove era custodito il corpo di Lucio Dalla, in attesa del suo trasferimento a Bologna. Ron, assieme a un gruppo ristretto di amici e collaboratori, che è un po' anche la famiglia del cantautore, ha trascorso la notte nella struttura funeraria nel centro di Losanna.