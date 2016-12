Dalla in testa a vendite su iTunes

22:49

- A poche ore dalla morte di Lucio Dalla, la sua musica è già in vetta ad iTunes. Tra gli album, le raccolte "The best of Lucio Dalla" e "12000 lune" sono balzate rispettivamente al primo e al secondo posto, mentre "Lucio Dalla", album del 1979 che contiene brani storici come "Anna e Marco" e "L'anno che verrà", è al settimo posto. Mentre nella classifica dei venti singoli più venduti il cantautore bolognese è presente con cinque titoli.