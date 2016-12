foto Olycom Correlati La morte di Lucio Dalla

19:11

- I fan di Lucio Dalla uniti per una buona causa. Da Facebook a Twitter il tam tam impazza sui social network. Il popolo di Lucio chiede a gran voce una sola cosa: Dedicate un angolo di Piazza Grande a Lucio Dalla. Proprio la storica piazza che il cantante ha reso celebre citandola nelle sue canzoni. Un luogo di grande importanza per l'artista e i suoi fan, l'unico posto, forse, in grado di ricordarlo e rappresentarlo al meglio.