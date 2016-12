Dalla, il malore dopo la colazione

foto LaPresse 14:19 - "Stava bene. Lui e Mondella si sono sentiti ieri sera dopo il concerto di Montreaux: era contento di come era andato il concerto. Stamattina si è svegliato, ha fatto colazione, un paio di telefonate, poi il malore". Così la sua assistente ricorda, al telefono, le ultime ore di Lucio Dalla. "In questo momento - prosegue - il dolore è talmente grande che non credo ci sia niente che possiamo fare e organizzare, nell'immediato, per ricordarlo". - "Stava bene. Lui e Mondella si sono sentiti ieri sera dopo il concerto di Montreaux: era contento di come era andato il concerto. Stamattina si è svegliato, ha fatto colazione, un paio di telefonate, poi il malore". Così la sua assistente ricorda, al telefono, le ultime ore di Lucio Dalla. "In questo momento - prosegue - il dolore è talmente grande che non credo ci sia niente che possiamo fare e organizzare, nell'immediato, per ricordarlo".

In questo momento, "il dolore è talmente grande - aggiunge - che non credo ci sia niente che possiamo fare e organizzare", nell'immediato, per ricordare il cantante bolognese, che era seguito dalla società fondata nel 1997 da Mondella, già direttore della promozione della Rca Italiana, quindi della Bmg Italy per 15 anni.