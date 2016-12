Scomparso Davy Jones dei "The Monkees"

foto Ap/Lapresse Correlati LA ROCK BAND NEGLI ANNI '60 10:34 - Lutto nel mondo della musica. Davy Jones, voce e batterista dei "The Monkees", se ne è andato a 66 anni stroncato da un infarto. Il musicista inglese è deceduto in un ospedale in Florida. Jones era stato uno dei componenti del quartetto dei "The Monkees", il gruppo "costruito" dal potente produttore discografico Don Kirshner, che volle proporre un'alternativa ai Beatles per il mercato statunitense. - Lutto nel mondo della musica., voce e batterista dei "", se ne è andato a 66 anni stroncato da un. Il musicista inglese è deceduto in un ospedale in Florida. Jones era stato uno dei componenti del quartetto dei "The Monkees", il gruppo "costruito" dal potente produttore discografico Don Kirshner, che volle proporre un'alternativa ai Beatles per il mercato statunitense.

Kirshner ricorse a compositori come Neil Diamond, Tom Boyce, Bobby Hart e lanciò una selezione pubblica per trovare i compenenti del nuovo gruppo. Alla fine furono scelti Mike Nesmith (voce e chitarra), Micky Dolenz (voce e batteria), Peter Tork (basso e voce) e Davy Jones (voce e percussioni).



La band, formatasi a Los Angeles nel 1965, annoverò tra i suoi successi brani come "Daydream Believer", "Last Train to Clarksville", "Pleasant Valley Sunday" e "I'm a Believer" (tradotta in Italia da Caterina Caselli come "Sono bugiarda").



Il loro esordio non fu però come musicisti ma come attori: venne infatti prodotta una serie di telefilm sulla falsariga dei film dei Beatles. I telefilm, trasmessi dalla NBC, ebbero successo e furono il mezzo per pubblicizzare le canzoni del gruppo che ancora non esisteva.