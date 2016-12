HJF con Cure, Prodigy e Red Hot Chili Peppers

foto Ufficio stampa 15:00 - Per festeggiare il quindicesimo anno di attività l'Heineken Jammin' Festival lascia l'area di Parco San Giuliano di Mestre per approdare in luoghi più sicuri (e al riparo dal maltempo) come Fiera Milano Live a Rho su 60mila metri quadrati di spazio. Al via il 5 luglio con i Red Hot Chili Peppers, il 6 ci saranno i The Prodigy e The Cure chiudono la rassegna il giorno seguente. Nessun italiano previsto in cartellone. - Per festeggiare il quindicesimo anno di attività l'lascia l'area di Parco San Giuliano di Mestre per approdare in luoghi più sicuri (e al riparo dal maltempo) comesu 60mila metri quadrati di spazio. Al via il, il 6 ci saranno ichiudono la rassegna il giorno seguente.previsto in cartellone.

A presentare la manifestazione in conferenza stampa Roberto De Luca (presidente CDA di Live Nation Italia), Alfredo Pratolongo (direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Heineken Italia), Marco Alberizzi (direttore Commerciale Heineken Italia) ed Enrico Pazzali (amministratore delegato di Fiera Milano). Quest'ultimo ha confessato di 'corteggiare' De Luca da oltre cinque anni per far sì che il Festival si spostasse a Milano: "Furono Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani a farmi conoscere Roberto". E dopo tanta attesa, ecco che la rassegna musicale lascia Venezia per approdare a Milano.



"Organizzare un Festival è abbastanza complicato per diversi motivi - ha spiegato De Luca -. Ad esempio il cast, ho chiuso i The Prodigy la scorsa notte. Ancora prima ci siamo occupati della location della quindicesima edizione della rassegna musicale".



Giovedì 5 luglio saranno i Red Hot Chili Peppers gli headliner, con loro anche Noel Gallagher's High Flying Birds, Pitbull e Enter Shikari.



Venerdì 6 luglio gli headliner saranno The Prodigy, sul palco anche Chase and Status, Evanescence, Lost Prophets e Seether. Di notte la musica dei Gorillaz Sound System.



Infine sabato 7 luglio The Cure superprotagonisti con i New Order.



A questi potrebbero aggiungersene altri artisti, per ora nessun italiano: "Non abbiamo in mente nomi che possano essere in linea con questa manifestazione", ha tagliato corto Roberto De Luca.



INFORMAZIONI: Il costo dell'abbonamento per 3 giorni sarà di 150 euro + diritti di prevendita, per una giornata il biglietto costa 55 euro + diritti di prevendita mentre il biglietto "pit fronte palco" costa 65 euro + diritti di prevendita. Per maggiori informazioni Live Nation Italia 08.53006501

