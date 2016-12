Rihanna favorita per il ruolo di Whitney Houston

foto Tgcom24 14:18 - In arrivo un film sulla vita di Whitney Houston. A due settimane dalla scomparsa della cantante si rincorrono le voci di un imminente biopic sulla sua vita. Non è ancora definitivo il nome dell'attrice che presterà il volto alla Houston, ma tra le candidate la favorita - secondo il Daily Mail - sembra essere Rihanna. Il progetto era già in cantiere da tempo, ma avrebbe subito un' accelerata dopo la scomparsa della Houston. - In arrivo unsulla vita di. A due settimane dalla scomparsa della cantante si rincorrono le voci di un imminente biopic sulla sua vita. Non è ancora definitivo il nome dell'attrice che presterà il volto alla Houston, ma tra le candidate la favorita - secondo il Daily Mail - sembra essere. Il progetto era già in cantiere da tempo, ma avrebbe subito un' accelerata dopo la scomparsa della Houston.

Per il ruolo della diva da giovane nel biopic - che sarà scritto da Clive Davis, produttore musicale e amico intimo della cantante - si vocifera il nome della figlia di Will Smith, la piccola Willow (11 anni appena).



Rihanna, intervistata qualche tempo fa riguardo ad una sua partecipazione al remake de "La guardia del corpo", non sembrava molto entusiasta del progetti: "Odio quando i cantanti fanno film musicali, perché non puoi immaginarli come qualcun altro. Io voglio interpretare un personaggio, tutta la mia vita è dedicata all'interpretare Rihanna, fare la cantante sul grande schermo non sarebbe una sfida per me".



Difficile dire se nel frattempo Riri abbia cambiato idea o meno, di certo le pretendenti al ruolo non mancano. Oltre alla cantante 24enne, infatti, il lizza per il biopic ci sono anche le attrici Jennifer Hudson ("Dreamgirl"), Meagan Good ("Californication"), Vivica Fox ("Missing") e Jordin Sparks, star di American Idol.