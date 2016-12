Afterhours: "Torniamo per cantare Padania"

foto Facebook 09:14 - Tante le novità nel percorso artistico degli Afterhours. Lontani dalle major per una distribuzione indipendente con Artist First, compaiono nei titoli di testa della miniserie "Faccia D'Angelo" con il video "La tempesta è in arrivo", in tour a partire da giugno 2012 ma soprattutto pubblicano il nuovo cd "Padania" il 17 aprile. "Padania è uno stato mentale - dice Manuel Agnelli -, non ha confini geografici, è uno stato della mente e dell'anima". - Tante le novità nel percorso artistico degli. Lontani dalle major per una distribuzione indipendente con Artist First, compaiono nei titoli di testa della miniserie "" con il video "", in tour a partire da giugno 2012 ma soprattutto pubblicano il nuovo cd. "Padania è uno stato mentale - dice Manuel Agnelli -, non ha confini geografici, è uno stato della mente e dell'anima".

"E' il nome che meglio rappresenta la disperazione di uomini che sanno di poter avere tutto tranne che se stessi. E' una corsa impazzita ad occhi chiusi sperando di arrivare più lontano possibile da quello che non vogliamo sapere di essere. - continua Agnelli - E' la forza oscura che ti spinge a diventare quello che non sei. La canzone parla di una persona che vuole cambiare la propria vita e il proprio destino (come la maggior parte di tutti noi), perché crede che ci debba essere qualcosa di più del destino e della fortuna. E' un desiderio così forte che diventa un’ossessione e questa ossessione diventa una maledizione, che la porta a vincere tutte le sue battaglie ma a dimenticarsi del perché sta combattendo. A realizzare tutto. Tranne che se stesso".



Dunque il 17 aprile uscirà il nuovo album degli Afterhours, il primo dopo "I milanesi ammazzano il sabato" del 2008 e dopo il progetto "Il paese è reale" del 2009, realizzato insieme ad altri 18 artisti della scena alternativa italiana.