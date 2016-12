Nina Zilli querelata dall'Università IULM

foto LaPresse Correlati NINA COME AMY WINEHOUSE 13:35 - Il rettore dell'Università IULM Giovanni Puglisi ha dichiarato di aver querelato la cantante Nina Zilli, ex studentessa dell'ateneo milanese. In alcune recenti interviste l'artista aveva definito il suo corso di studi "stronzologia". L'annuncio durante la conferenza stampa per l'iniziativa "Disco d'arte", un progetto di collaborazione fra IULM e la Triennale. "Offende tutti coloro che hanno seriamente studiato", ha detto il rettore. - Il rettore dell'ha dichiarato di aver querelato la cantante, ex studentessa dell'ateneo milanese. In alcune recenti interviste l'artista aveva definito il suo corso di studi "stronzologia". L'annuncio durante la conferenza stampa per l'iniziativa "Disco d'arte", un progetto di collaborazione fra IULM e la Triennale. "Offende tutti coloro che hanno seriamente studiato", ha detto il rettore.

La polemica è iniziata con alcune dichiarazioni della cantante a proposito dei suoi studi. Nina Zilli si è laureata all'Università IULM di Milano in Relazioni pubbliche con specializzazione in Consumi e pubblicità con tesi sulle subculture giovanili. "E' in pratica aria fritta, o come dico io, stronzologia", ha detto l'artista.



L'Università è passata all'attacco annunciando querela contro: "Maria Chiara Fraschetta in arte Nina Zilli professione cantante. Nel rammaricarsi che la signora Fraschetta giudichi inutili (‘aria fritta’) i suoi studi accademici e denigri il titolo di studio da lei conseguito il Rettore, professor Giovanni Puglisi, rende noto che l’Università IULM, ritenendosi parte offesa ha deciso di sporgere querela per tali infamanti affermazioni nei confronti della stessa signora Fraschetta e della testata che le ha riportate".