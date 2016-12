Morandi e Celentano incidono una canzone

"Sabato 25 febbraio, Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori hanno accettato l'invito a pranzo di Gianni Morandi e di Gianmarco Mazzi al Resentin, ristorante dell'amico Eros Ramazzotti. - rivela il settimanale Chi - Argomento della colazione la realizzazione del singolo 'Ti penso e cambia il mondo', che Adriano ha cantato al Festival di Sanremo".

"L'idea del Molleggiato e di Morandi è quella di incidere il pezzo, - conclude l'articolo - cantandolo insieme come avevano già accennato, con qualche nota, sul palco dell'Ariston. Progetto che, durante la chiacchierata, si è trasformato in un qualcosa di concreto, perché i quattro hanno trovato l'accordo per realizzare il singolo che presto sarà distribuito".