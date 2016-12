Irene: "Grande Mistero per scoprirmi di più"

foto Ufficio stampa Correlati IN BILICO TRA SOUL E ROCK 08:51 - C'è sempre un momento nella vita di un artista in cui riflette sulla strada da intraprendere e sul rapporto con la musica. E' quello che ha fatto Irene Fornaciari con Davide Van De Sfroos che le ha scritto "Grande mistero", passato in gara a Sanremo. La figlia di Zucchero ha pianto per il duetto con Brian May dei Queen. Ma è ora di pensare alla promozione dell'album: "Dodici brani scritti da amici come Pezzali e Ruggeri", dice a Tgcom24. - C'è sempre un momento nella vita di un artista in cui riflette sulla strada da intraprendere e sul rapporto con la musica. E' quello che ha fattoconche le ha scritto "Grande mistero", passato in gara a Sanremo. La figlia di Zucchero ha pianto per il duetto con. Ma è ora di pensare alla promozione dell'album: "Dodici brani scritti da amici come Pezzali e Ruggeri", dice a

Dopo "Vintage Baby" del 2009 e "Irene Fornaciari" del 2010 arriva "Grande Mistero" con 12 nuovi brani. Tante le collaborazioni importanti: Damien Rice, Alex Callier degli Hooverphonic, Enrico Ruggeri, Max Pezzali, Ron, Pasquale Panella, il papà Zucchero e Mousse T. "Questo è un disco in cui ho messo molto di me stessa e ho attraversato le mie anime dal soul al rock, passando a qualche brano più intimo e raccolto".



"Ho ascoltato più di sessanta canzoni e ne ho provinati 59 poi la grande scrematura. Nel frattempo ho girato l'Italia facendo oltre cento concerti. Alla fine abbiamo anche contattato diversi autori importanti. Alcuni di loro li conoscevo personalmente per altri mi sono proposta direttamente - spiega Irene -. Ad esempio, Enrico Ruggeri l'avevo incontrato nella nostra casa discografia, Universal, mi sono fatta coraggio e mi sono proposta. Lui ha accettato subito e per me è un grande onore. Mio papà ha messo lo zampino qua e là ma c'è".



Grande commozione per il duetto con Brian May dei Queen al Festival di Sanremo: "Ci siamo conosciuti durante un concerto di mio padre a Londra alla Royal Albert Hall ed è stata una emozione fortissima averlo al mio fianco specie per l'assolo che ha buttato giù l'Ariston".

Andrea Conti