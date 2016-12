Denise Faro regina a Vina del Mar

foto Ufficio stampa 12:27 - La 23enne di Roma Denise Faro ha trionfato alla 53esima edizione del Festival Internazionale della Canzone di Vina del Mar conquistando il premio - davanti al messicano Juan Solo e alla panamense Grettel Garibaldi - cantando in italiano "Grazie a te", di Pino Di Tella e Bruno Rubino. - La 23enne di Romaha trionfato alla 53esima edizione delconquistando il premio - davanti al messicanoe alla panamense- cantando in italiano "Grazie a te", di Pino Di Tella e Bruno Rubino.

Denise è la nona artista italiana a vincere il Festival dell'America Latina che, tra gli altri, ha lanciato nel 1996 la carriera di Paolo Meneguzzi.



Fin dal suo arrivo a Vina del Mar, Denise con la voce ha convinto definitamente “il mostro” (così sono definiti i circa 15mila spettatori presenti nell’arena) di meritarsi la vittoria finale con il massimo del punteggio.



"Sono felicissima ed emozionata per questa vittoria e ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e supportato con tanto calore. - dice Denise - Vina del Mar è un'esperienza bellissima e coinvolgente e sono onorata di questa vittoria, per me e per l'Italia. Ora le mie aspettative sono di continuare sempre meglio, non solo in America Latina, dove mi conoscono anche per la mia partecipazione al reality show Academia, ma soprattutto in Italia, dove ho già lavorato sia nel mondo dei musical con Giulietta e Romeo e High School Musical (in entrambi i casi rivestendo il ruolo principale) che nel mondo della tv, con qualche partecipazione a fiction tv".



"La musica è stata fin da piccolina la mia vera passione: - conclude al mio rientro mi metterò subito al lavoro sul mio primo album e poi...chissà che l'anno prossimo non mi vedrete sul palco di Sanremo!".