Katy Perry torna single e si trasforma in vamp

Una cofana di capelli corvini scompigliati, orecchini pendenti dal vago sapore gitano, e trucco pesante sugli occhi che ricordano la Cleopatra di Liz Taylor e Penelope Cruz. E' una Katy Perry irriconoscibile quella che campeggia sulla copertina del numero di marzo di "Interview". Nulla a che vedere con la fumettosa versione con capelli celesti che aveva sfoggiato nelle ultime uscite pubbliche...

Intanto a sorpresa dopo la performance ai Grammy, Katy Perry torna con "Part of me". E' il nuovo singolo primo estratto da "Teenage Dream: The complete confection" che include tutte le dodici tracce della versione originale, compresi quindi i singoli “California Gurls”, “Teenage Dream”, “Firework”, “E.T.", “Last Friday Night (T.G.I.F.)” e “The One That Got Away”. Tutti questi brani hanno raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard.



"Teenage Dream: The complete confection" comprende, inoltre, tre canzoni inedite e una versione di “E.T.” in duetto con Kanye West, “Last Friday Night (T.G.I.F.)” in duetto Missy Elliott, e una toccante versione acustica di “The One That Got Away” prodotta da Jon Brion. Nessuna di queste versioni alternative è mai stata disponibile su cd. In più incluso nel The Complete Confection vi sarà un megamix di 7min di Tommie Sunshine con tutti i sei singoli al numero uno.