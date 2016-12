Picchia buttafuori, Sean Young in manette

- "Senza invito non può entrare". Succede anche alle star di essere messe alla porta: è il caso di, la diva ormai in declino di "", che però non l'ha presa bene. L'attrice 52enne si è presentata all'degli Oscar senza essere stata invitata. Ildi turno le ha detto che non poteva entrare e lei per tutta risposta lo ha. Così è stata subitoe ha passato la notte in carcere.

Sean ha fatto perdere le sue tracce dopo aver vestito i panni di Rachel nel film-capolavoro di Ridley Scott accanto ad Harrison Ford. Ed essendo uscita dal giro dello showbiz da diversi anni pensava che per entrare a un party fosse necessario presentarsi alla porta. Ma la security (forse non l'ha neanche riconosciuta) è stata intransigente: "Senza invito non si entra".



Ne è nato un diverbio e il buttafuori l'ha presa per un braccio e accompagnata fuori. Un vero e proprio affronto per la Young, che l'ha subito schiaffeggiato. In pochi minuti è arrivata quindi la polizia e l'ha portata dietro le sbarre, dove è rimasta per una notte (ha pagato la cauzione di 20mila dollari ed è stata rilasciata). Anche se non si è goduta l'afterparty degli Oscar, di sicuro l'attrice ha fatto ricordare al mondo che esiste.



I PRECEDENTI

Ma l'attrice non è nuova a scandali di questo genere. Nel 1988 infatti conosce James Woods sul set di "Cocaina", film che segna il loro sodalizio anche privato, con tanto di uso e abuso di droga. Successivamente Woods la denuncia per molestie e la accusa di stalking. Lei però si difende e lo accusa a sua volta di averle fatto delle avances. La causa si chiude con un accordo extragiudiziale nel 1989.



Dieci anni dopo la Young viene ricoverata in un centro di riabilitazione per alcolisti dopo essere stata allontanata dalla serata di premiazione per i "Directors Guild of America awards", in quell'occasione aveva molestato il regista Julian Schnabel. Evidentemente è un vizio.