Madonna ci riprova con la dance e il reggiseno

foto Ufficio stampa Correlati ASCOLTA IL SINGOLO 10:11 - Dopo le non esaltanti vendite del primo singolo "Give Me All Your Luvin", Madonna non si perde d'animo e pubblica in Rete il nuovo singolo "Girl Gone Wild", che farà parte dell'album "MDNA" in uscita il prossimo 26 marzo. Il brano è prodotto dai Benassi Bros, (Benny ed Alle) . La copertina del singolo vede l'artista con reggiseno e al massimo della sua sensualità.

Madonna torna così alla ribalta per creare ancora più l'attesa attorno al nuovo progetto discografico. Il grande show del Super Bowl ha colpito tutti per l'allestimento maestoso, ma le vendite in digitale del singolo "Give Me All Your Luvin" hanno un po' deluso le aspettative. Ed ecco che, sull'onda del successo che fu "Confessions on a dance floor", Madonna ripropone un brano dance in attesa del ritorno in tour.