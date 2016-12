Giorgia struggente canta l'amore finito

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO DI "DOVE SEI"

Giorgia lancia il nuovo video del singolo "Dove sei", quarto estratto dall'album "Dietro le apparenze", in anteprima sullo Speciale Musica di Video Mediaset. Una ballad struggente scritta e composta dal compagno della cantautrice romana: Emanuel Lo che ha diretto anche il video. L'artista partirà in tour dal 3 marzo da Padova dopo l'anticipazione sold out che si è tenuta a Roma (21 gennaio Palalottomatica) e Milano (24 gennaio Mediolanum Forum).

C'è grande attesa per il ritorno di Giorgia dal vivo con un vero e proprio tour che si protrarrà fino all'estate. Eccezionalmente per la prima data a Padova del 3 marzo, il concerto si è spostato dal Gran Teatro Geox al più capiente Palafabris. Invariati giorno e orario, il 3 marzo alle ore 21, e i biglietti già acquistati saranno validi con le stesse modalità di fruizione.



Giorgia ha ideato lo show del nuovo tour partendo dalla musica, con un’attenzione particolare verso i suoni del nuovo disco. Per il pubblico quasi due ore di concerto con una scaletta ricca di canzoni da "Dietro le apparenze" e 'classici' come "Di sole e d'azzurro", "Gocce di memoria", "E poi" e "Come saprei". Sul palco con Giorgia Sonny Thompson (basso, voce e direzione musicale), Mike Scott (chitarre), Mylious Johnson (batteria), Claudio Storniolo (piano e tastiere), Gianluca Ballarin (tastiere), Diana Winter e Chiara Vergati (vocalist).



Le altre date del tour sono il 5 marzo Mantova, Bologna l'8, il 10 Torino, l'11 Genova, il 13 Firenze, il 14 Udine, il 17 Ancona, il 20 Pavia, il 24 Acireale, il 27 Napoli, il 29 Livorno e il 30 Rimini. In aprile il 20 Eboli, il 26 Varese e il 27 Saint Vincent per il Festival Babel. La cantautrice tornerà a Roma in estate il 25 e 26 giugno con due concerti alla Cavea dell’Auditorium.