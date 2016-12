Cristiano Turato è la nuova voce dei Nomadi

foto Ufficio stampa 17:14 - Il 25 e il 26 febbraio si è svolto a Novellare, l'annuale raduno dei Nomadi per celebrare il XX Tributo ad Augusto Daolio. Per la prima volta è stata presentata ufficialmente al pubblico e ai fan la nuova voce dei Nomadi: Cristiano Turato (38 anni, di Padova), si aggiunge a Beppe , Cico, Daniele, Massimo e Sergio. Cristiano sostituisce così Danilo Sacco che ha lasciato il gruppo dopo 18 anni. - Il 25 e il 26 febbraio si è svolto a Novellare, l'annuale raduno deiper celebrare il. Per la prima volta è stata presentata ufficialmente al pubblico e ai fan la nuova voce dei Nomadi:(38 anni, di Padova), si aggiunge a Beppe , Cico, Daniele, Massimo e Sergio. Cristiano sostituisce così Danilo Sacco che ha lasciato il gruppo dopo 18 anni.

E' stato consegnato anche il premio del XX Tributo ad Augusto Daolio, al prescelto di quest’anno: Franco Battiato, al quale è andata una targa personalizzata e un riconoscimento in denaro che il grande artista siciliano, ha scelto di devolvere alla associazione Sangha Onlus.



Il premio è stato consegnato da Rosanna Fantuzzi (compagna di Augusto), Beppe Carletti (co-fondatore e leader dei Nomadi) e Fausto Pirito (giornalista e ideatore della manifestazione insieme a Stefano Ronzani). Nelle precedenti edizioni, il Tributo è stato attribuito a: Jovanotti (‘93); Gang (‘94). Risale al 1995 l’emissione del cd "Tributo ad Augusto" (con la partecipazione di Francesco Guccini, Ligabue, Timoria con Gianna Nannini, Teresa De Sio, Alice, Modena City Ramblers, C.S.I., Gang, Elio Revé, Inti Illimani, Enrico Ruggeri, Dennis & The Jets...) ha permesso di raccogliere 120 milioni di lire (netti) divisi in parti uguali fra i bambini palestinesi di un villaggio nei pressi di Hebron (tramite "Salaam Ragazzi dell’Olivo"), i bambini dell’orfanotrofio di San Paolo del Brasile (tramite la "Comunità Nuova" di don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile «Beccaria» di Milano) e i bambini tibetani del monastero di Sera Je (India), tramite l’Istituto "Lama Tzong Khapa" di Pomaia (PI); Bisca-99Posse (‘96); Agricantus (‘97); Massimo Bubola (‘98); Alberto Fortis (‘99); Daniele Silvestri (2000); Piero Pelù (2001); alla Nazionale Italiana Cantanti (2002); Pooh (2003); Paolo Belli (2004); Elisa (2005); Francesco Renga (2006), Samuele Bersani (2007), Roberto Vecchioni (2008), Giusy Ferreri (2009); Zucchero “Sugar” Fornaciari (2010); Biagio Antonacci (2011).