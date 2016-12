Gina Carano: "Il ring mi piace più del sesso"

foto Max 16:02 - Ha steso al tappeto, tra gli altri, Michael Fassbender e Antonio Banderas. Perché ring e letto sono gli unici posti al mondo dove "non puoi bluffare". Ma Gina Carano, campionessa di arti marziali e ora sexy e intrepida "contractor" in "Knockout" di Steven Soderbergh, assicura a "Max": "Il ring mi piace più del sesso". - Ha steso al tappeto, tra gli altri,. Perché ring e letto sono gli unici posti al mondo dove "non puoi bluffare". Ma, campionessa di arti marziali e ora sexy e intrepida "contractor" in "" di, assicura a "": "Ilmi piace più del".

Sul set Carano ha messo in riga Fassbender, Banderas, Channing Tatum e Ewan McGregor: "Ero sempre io, dopo un corpo a corpo, a piegarmi su di loro e chiedere: 'Tutto bene? Sei sicuro?'. Una volta mi sono fatta prendere la mano e ho lanciato un vaso contro Fassbender, colpendolo.



Così Banderas a un certo punto mi ha detto: 'Anche se ci stiamo picchiando, quello che facciamo è recitare. Ricordatelo'". Una lottatrice al 100 per cento con strane dipendenze: "Confessarlo suona un po' da psicopatico ma dopo qualche giorno di riprese, lontana dal ring, ho cominciato a sentire la mancanza del dolore. E mi sono colpita da sola, con un pugno in faccia".



Ora anche sex symbol con una carriera in ascesa tra "Wonder Woman", il sequel de "I Mercenari" e "In the Blood", ancora una volta sola contro un mondo di maschi: "Meglio così. Di fronte a me gli uomini si fanno piuttosto energici e competitivi. Ed essere colpita forte è la cosa che mi piace di più".