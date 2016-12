foto Twitter Correlati GUARDA IL VIDEO 12:39 - Su Twitter posta pensieri e messaggi per i fan, così per rendere omaggio al popolo del social network del momento Jovanotti lancia la twitt-dance. Al termine del concerto torinese, Lorenzo si è esibito nel suo camerino insieme ad alcuni musicisti in un ballo. E prima di andare in albergo a vedere un film di Quentin Tarantino ha postato il video. - Suposta pensieri e messaggi per i fan, così per rendere omaggio al popolo del social network del momentolancia la. Al termine del concerto torinese,si è esibito nel suo camerino insieme ad alcuni musicisti in un ballo. E prima di andare in albergo a vedere un film diha postato il video.

Il video è diventato subito oggetto di culto e di 'ritwittaggi' da parte dei followers. Al termine dell'ultima data torinese, Jovanotti ha così voluto fare un regalo ai suoi ammiratori prima di andare in albergo.



E - lo dice ancora lui su Twitter - passare la notte davanti alla televisione a vedere "Jackie Brown" di Tarantino su Rete 4: "Tarantino su rete4 un gran bel film, mi sa che arrivo in fondo, tanto ho l'adrenalina in giro. L'ho visto tante volte ma è come un vecchio amico, fa piacere rivederlo almeno una volta l'anno".