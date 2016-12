Ed Sheeran il nuovo re della musica inglese

foto Ap/Lapresse Correlati LE STELLE DELLA MUSICA AI BRIT AWARDS 11:20 - Adele): miglior artista maschile e miglior rivelazione. A soli 21 anni il rosso Ed Sheeran ha alle spalle cinque Ep indipendenti e un album "+" che esce il 28 febbraio ma che ha già venduto in Inghilterra oltre 2 milioni di copie. Il cantautore rivela a Tgcom24 che nel suo percorso artistico ha incrociato anche Damien Rice e Jamie Foxx. Tour in Italia in autunno. Ha trionfato ai Brit Awards , gli Oscar musicali inglesi, vincendo due premi (come): miglior artista maschile e miglior rivelazione. A soli 21 anni il rossoha alle spalle cinque Ep indipendenti e un album "" che esce il 28 febbraio ma che ha già venduto in Inghilterra oltre 2 milioni di copie. Il cantautore rivela ache nel suo percorso artistico ha incrociato anche. Tour in Italia in autunno.

In un piccolo locale milanese, Ed ha imbracciato la sua piccola chitarra e davanti a qualche fan – sapevano a memoria ogni singola canzone – ha proposto diversi brani del suo pluriosannato album "+" che spazia al pop al rap, passando per il soul in maniera uniforme e scorrevole. Si parla ovviamente di amore nel secondo singolo "Lego House", che segue il fortunato "The A Team", in un mondo dove è possibile “prendere i mattoncini e costruire una casa di Lego, e se le cose vanno male, disfarla”.



"Ho iniziato a suonare la chitarra a 11 anni – racconta il vincitore dei Brit Awards -. E' stato il mio primo vero amore, nel frattempo ho anche fatto dei lavoretti e pure il camerirere in un pub per mantenermi anche se per un certo periodo di tempo ho lavorato gratis". La musica ruota attorno alla vita di Ed da subito fino all'incontro con Damien Rice a 14 anni: "Ho ascoltato tanto i Beatles e Bob Dylan ma è stato con Damien Rice che in un certo segno il mio percorso artistico è stato segnato. Mio papà mi ha portato ad un suo concerto a Dublino. Poi in camerino l'ho conosciuto e mi ha dato dei preziosissimi consigli".



Poi il viaggio in America, a Los Angeles esattamente. "Era un periodo strano – spiega -, avevo bisogno di andar via così ho preso un volo per l'America. Ho suonato in un locale e una ragazza che era tra il pubblico mi ha detto che conosceva Jamie Foxx che avrebbe voluto ascoltare qualcosa e magari mi avrebbe ospitato alla sua trasmissione radiofonica. Sono andato a casa sua ed è come stare in una grande famiglia". Poi il ritorno in Inghilterra più carico di prima con la pubblicazione di cinque Ep indipendenti: "E' stato naturale incidere queste canzoni – racconta – per i miei fan, loro mi hanno sempre supportato”. Poi la fima con la major Atlantic Records: "Questo ovviamente non vuol dire che sia cambiato qualcosa, anzi. Io suono sempre per i miei fan e non ho cambiato assolutamente nulla della mia musica".



Ed Sheeran tornerà in Italia il prossimo autunno per altre date del suo tour europeo: "Amo questo Paese sono già stato a Milano, Roma e ho girato la Sicilia con mio fratello".

Andrea Conti