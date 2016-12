Le locandine cinematografiche in mostra

foto Ufficio stampa 15:26 - La Germania celebra il talento italiano e soprattutto il cinema di casa nostra. Nonostante il mestiere del cartellonista sia scomparso ormai da decenni, le più belle locandine cinematografiche restano quelle realizzate a mano (fino ai primi anni 90), da artisti che con le loro immagini e i loro ritratti hanno fatto la storia del cinema. Basti pensare allo sguardo profondo di Clint Eastwood nel manifesto di “Per un pugno di dollari”, alle facce beffarde della locandina di “Amici Miei” o alla simpatia di Bud Spencer e Terence Hill, immortalati nelle pose più assurde (come nella locandina di “Io sto con gli ippopotami”). - La Germania celebra il talento italiano e soprattutto il cinema di casa nostra. Nonostante il mestiere del cartellonista sia scomparso ormai da decenni, le più belle locandine cinematografiche restano quelle realizzate a mano (fino ai primi anni 90), da artisti che con le loro immagini e i loro ritratti hanno fatto la storia del cinema. Basti pensare allo sguardo profondo di Clint Eastwood nel manifesto di “Per un pugno di dollari”, alle facce beffarde della locandina di “Amici Miei” o alla simpatia di Bud Spencer e Terence Hill, immortalati nelle pose più assurde (come nella locandina di “Io sto con gli ippopotami”).

Ritratti che sono rimasti indelebili (oggi spesso utilizzati per le cover dei DVD): dietro questi capolavori c’è la mano di un italiano, Renato Casaro, originario di Treviso, uno degli ultimi cartellonisti italiani. L’artista (che vive da anni in Spagna) oggi viene celebrato per i suoi 40 anni di carriera dal Museum Folkwang di Essen, in Germania, con una mostra interamente dedicata a lui e ai suoi manifesti che rimarrà aperta fino al 15 aprile prossimo.



Maestro Casaro come ha fatto a diventare illustratore di manifesti cinematografici?

Sin da piccolo amavo disegnare e le locandine dei film mi hanno sempre attratto e fatto sognare. Così anch’io un giorno decisi che avrei fatto sognare la gente attraverso i miei manifesti.



Ha avuto subito successo?

Ho cominciato negli anni Sessanta e dopo un avvio “da panchina”, sono arrivate le prime commesse dalle major nazionali e internazionali, grazie all’esperienza che avevo acquisito.



Ci può raccontare qualche aneddoto legato alle sue locandine?

In genere per i manifesti non si facevano ritratti dal vivo, ma qualche volta poteva capitare. E così ricordo che Clint Eastwood per la locandina di “Per un pugno di dollari” non voleva tenere il sigaro in bocca oppure ricordo che diedi a Kevin Kostner dei baffi finti per una versione della locandina di “Balla coi lupi”!



Ma qual è il manifesto che le ha dato più soddisfazione?

Di sicuro quello di “L’ultimo Imperatore” perché ha girato il mondo ed è stato usato anche in Cina. E questa è una cosa molto rara!



Dove trovava l’ispirazione per i suoi manifesti?

Bastava tenere gli occhi aperti, traevo ispirazione da tutto quello che mi circondava. Ad esempio da un tramonto infuocato per la locandina di “Rambo” oppure da un cielo tempestoso per quella di “Joan Lui” con Adriano Celentano.



Che ne pensa dei manifesti di oggi?

Purtroppo devo dire che non si distingue più se quello che ci ritrova davanti è un manifesto per il cinema o per la pubblicità di un detersivo. E’ molto triste…



Di fatto il vostro mestiere è scomparso con l’avvento della tecnologia…

Con i nuovi programmi di foto editing è venuta meno la libertà artistica e la creatività. E a quel punto ho preferito mollare.



Come mai oggi la sua carriera viene celebrata proprio in Germania?

C’è un detto latino che dice “Nemo propheta in patria”, nessuno è profeta nella propria patria. Spesso, a casa nostra, i talenti non vengono valorizzati e per emergere devono scappare all’estero. Ho lavorato molto in Germania, dove ho ricevuto tanti riconoscimenti e tanta stima, cosa fondamentale per un artista. Inoltre lì ho lasciato un’impronta stilistica nel modo di fare illustrazione. Sono orgoglioso di sapere che molti giovani tedeschi si ispirano a me.

Fabio Marchese Ragona