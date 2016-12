Un Holden in crisi in un mondo di Peter Pan

foto Ufficio stampa Correlati PRIME IMMAGINI ESCLUSIVE

FOTO DAL SET 10:53 - Se qualcuno pensa che James, il giovane protagonista di "Un giorno questo dolore ti sarà utile" di Roberto Faenza, tratto dal romanzo omonimo di Peter Cameron, sia un racconto di formazione si sbaglia di grosso. Il film già nelle sale italiane si concentra, infatti, soprattutto sul mondo dissociato e crudele degli adulti che, invece di aiutare il ragazzo a crescere, si perdono nelle loro stesse vite. - Se qualcuno pensa che James, il giovane protagonista di "" di, tratto dal romanzo omonimo di, sia un racconto di formazione si sbaglia di grosso. Il film già nelle sale italiane si concentra, infatti, soprattutto sul mondo dissociato e crudele degli adulti che, invece di aiutare il ragazzo a crescere, si perdono nelle loro stesse vite.

James (Toby Regbo) ha infatti una famiglia più che disastrata: la madre Marjorie (il premio Oscar Marcia Gay Harden) colleziona mariti e ha una galleria d'arte dove espone bidoni della spazzatura, il padre (Peter Gallagher), avvocato di successo, sta invece per farsi un lifting perché la "sua passione predominante" sono le ragazze che hanno metà dei suoi anni. A salvare il 17enne ci pensa la nonna Nanette (Ellen Burtsyn), sanamente anticonformista.



"Non è solo un film per i ragazzi, ma un ritratto crudele del mondo degli adulti - ammette Faenza - C'è un evidente dissidio tra questi ragazzi e il mondo degli adulti. Trovo sia una cosa davvero molto attuale, un sentimento transnazionale che ricorda quello degli Indignados o, come si chiama in America, il movimento Occupy Wall street".



Il film è tratto dal romanzo omonimo di Peter Cameron, che in Italia ha venduto oltre 100.000 copie.