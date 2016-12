A Belgrado 12 spettatori per film della Jolie

foto LaPresse Correlati TOP TEN DEI NUDI DI ANGELINA 10:57 - Alla prima a Belgrado di "The Land of Blood and Honey" (Nel paese del sangue e del miele), il film diretto da Angelina Jolie sugli orrori della guerra in Bosnia e sugli stupri di massa delle donne musulmane, sono stati venduti solo 12 biglietti. Accolta con grande entusiasmo nei giorni scorsi a Sarajevo da oltre 5mila spettatori, la pellicola è stata invece duramente criticata in Serbia perché ritenuta antiserba e filo-musulmana. - Alla prima a Belgrado di "" (Nel paese del sangue e del miele), il film diretto dasugli orrori della guerra in Bosnia e sugli stupri di massa delle donne musulmane,Accolta con grande entusiasmo nei giorni scorsi a Sarajevo da oltre 5mila spettatori, la pellicola è stata invece duramente criticata in Serbia perché ritenuta antiserba e filo-musulmana.

Nonostante questo flop il film è intenso e voluto fortemente dalla Jolie tanto che ha confessato all'agenzia tedesca Dpa: "Una settimana dalla premiere ho avuto un crollo nervoso. Ho vissuto uno di quegli strani momenti in cui ti trovi a piangere sotto la doccia, il tuo partner entra in bagno e tu dici: Non mi puoi aiutare! Va tutto bene!".



Il crollo nervoso è arrivato a un passo dall'uscita pubblica: "Ho sentito il peso della responsabilità nei confronti delle vittime della guerra e delle persone che avevano partecipato al film e mi sono chiesta: 'Avrò fatto la cosa giusta per tutti?'".



Il film, presentato durante la Berlinale, racconta la storia lacerante dell'amore tra il soldato serbo Danijel e la prigioniera bosniaca Ajla durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Una vicenda, quella guerra, "di cui il mondo non ha parlato abbastanza", secondo la Jolie.