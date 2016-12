Marlene Kuntz cantano la gioia e i figli

foto LaPresse 14:37 - "E' stata una gioia andare a Sanremo - dice Cristiano Godano dei Marlene Kuntz a Tgcom24 - perché abbiamo portato una ballata pensata per la sezione fiati dell'orchestra". Bilancio più che positivo per la band che ha partecipato alla kermesse, anche con Patti Smith, non riuscendo ad arrivare alla finalissima. Prossimi obiettivi: la promozione del disco "Canzoni per un figlio" e dal 20 aprile in tour in giro per l'Italia fino al 17 maggio. - "E' stata una gioia andare a Sanremo - dicedeiperché abbiamo portato una ballata pensata per la sezione fiati dell'orchestra". Bilancio più che positivo per la band che ha partecipato alla kermesse, anche con, non riuscendo ad arrivare alla finalissima. Prossimi obiettivi: la promozione del disco" e dal 20 aprilein giro per l'Italia fino al 17 maggio.

"Canzoni per un figlio è un disco che presenta due pezzi nuovi e un po' di canzoni del nostro repertorio, - racconta Godano - abbiamo pensato di scandagliare i nostri pezzi che secondo noi potevano essere legati al concetto dell'educazione per un figlio. Un insieme di valori, immagini trasmissibili a un figlio dall'ingresso nell'adolescenza. Il tutto ovviamente riarrangiato in chiave contemporanea".



Ma i fan come hanno reagito alla partecipazione al Festival? "Sono impulsivi e d'altronde è giusto che le nostre mosse determinino certe reazioni. Siamo sempre stati etichettati come gruppo 'intransigente' ed è verissimo. Non siamo però malati di 'snobismo'. Siamo sempre stati principali artefici della nostra musica come del nostro destino. La nostra intenzione è stata quella di far conoscere a più gente possibile la nostra musica. Ci danno dei marchettari? Almeno abbiamo portato qualcosa di nuovo". In effetti poi è andata così perché nella prima serata, dopo il clamore Celentano, durante l'esecuzione di "Canzone per un figlio" la curva di ascolto di Rai Uno ha toccato il picco del 59,68 % di share.



Emozionante è stato il duetto con Patti Smith "The world became the world - Impressioni di settembre": "Con Patti ci siamo incrociati in qualche Festival in passato - racconta Cristiano -. Le abbiamo mandato il pezzo in inglese di 'Impressioni di settembre' e le è piaciuto molto. Non avevamo molti dubbi perché le atmosfere di questa canzone in qualche modo sono affini al mondo di Patti. Ha provato il pezzo a New York e poi ci siamo visti a Sanremo". E quello che si è visto è stato un grande spettacolo.



I Marlene Kuntz saranno in tour da aprile con una serie di date che proseguiranno in estate. Di seguito le prime date annunciate: Venerdì 20 aprile - New Age - Roncade (TV)Sabato 21 aprile - Fuori Orario - Taneto di Gattatico (Reggio Emilia) Martedì 24 aprile - Urban Club - Perugia Sabato 12 maggio - Orion Club - Roma Lunedì 14 maggio – Obihall - Firenze Mercoledì 16 maggio Alcatraz - Milano Giovedì 17 maggio - Hiroshima Mon Amour - Torino. Altre date verranno aggiunte nelle prossime settimane.

Andrea Conti