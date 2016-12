Tango e passione per Max Zanotti

foto Ufficio stampa Correlati AMORE E BALLO 12:42 - Max Zanotti (leader e voce dei Deasonika) lancia il singolo e il nuovo video in bianco e nero "L'illusione", che dà il titolo anche all'ultimo lavoro discografico uscito per Carosello Records. "Un tango moderno, un brano emozionante, un artista contemporaneo. Queste sono state le parole chiave che hanno ispirato l'idea del videoclip di Max Zanotti L'Illusione", spiega regista Francesco Guerrera. (leader e voce dei Deasonika) lancia il singolo e il nuovo video in bianco e nero "", che dà il titolo anche all'ultimo lavoro discografico uscito per Carosello Records. "Un tango moderno, un brano emozionante, un artista contemporaneo. Queste sono state le parole chiave che hanno ispirato l'idea del videoclip di Max Zanotti L'Illusione", spiega regista

"La collaborazione è nata alla fine del 2011 quando abbiamo lavorato assieme all'immagine del disco da solista di Max - continua - e già in quella occasione era nata l'occasione di creare qualcosa di unico ed estremamente contemporaneo. Abbiamo creato un videoclip che volesse mettere assieme il passato ed il presente, come una fusione di tante storie che confluissero in un unico gesto artistico. Nel videoclip si incontrano passione e tecnologia, musica e danza, pathos ed energia".



Il luogo scelto per le riprese era "una location d'eccezione (le cave di marmo di Mass Carrara) abbiamo raccontato una onirica storia d'amore tra due tangheri. Un incontro tra due entità impalpabili che sotto le note del brano di Max si incontrano e nella passione del tango vivono una piccola storia d'amore. Lui nero, simbolo della passione e del mistero, lei bianca, simbolo della purezza e della leggerezza d'animo si avvicinano lentamente fino a toccarsi. Da quel momento le due entità diventano un unica cosa e si avviluppano in un tango appassionato. La musica cresce così come il ritmo del tango... al culmine del brando e dell'enfasi però tutto crolla, tutto svanisce, torna ad essere un sogno".