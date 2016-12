O'Connor: "Voglio posare nuda per Playboy"

13:08 - Sinead O'Connor vuole apparire nuda su Playboy. La cantante a 45 anni si è liberata di molti dei blocchi culturali che aveva da ragazzina e ora desidera fortemente comparire come mamma l'ha fatta sulla rivista per adulti. Sinead non ha mai avuto molti problemi a mettersi "a nudo", specialmente in Rete, dove tiene costantemente aggiornati i fan su tutti i suoi problemi sessuali, sentimentali e di salute.

"C'è così tanto che non mi sarebbe piaciuto - ha raccontato - quando ero più giovane ed ero troppo patetica e irlandese. Un servizio fotografico per Playboy è nella mia lista delle cose da fare prima di morire".



Una nuova giovinezza per la O' Connor, che si rivela un'insospettabile amante del sadomaso. "Mi piace l'idea - ha aggiunto l'esuberante artista al magazine "The Word" - di fare un'intervista in qualche strana tenuta sexy parlando di cose molto serie. Come l'economia. Puoi parlare di argomenti molto seri mentre sei nudo. A quattro zampe con un collare".



Un'anima da provocatrice quella di Sinead, che cerca però di proteggere dagli scandali la figlia Roisine, di 15 anni. "Non ne parlo davanti a lei - ha ammesso la cantante - lei in ogni caso è peggio di me. È determinata a sposare il cantante dei Muse, nonostante sia sposato con Kate Hudson!".