La foto shock di Whitney Houston nella bara

foto Dal Web 14:16 - "Whitney: L'ultima foto". Così il tabloid americano National Enquirer titola la prima pagina con uno scatto shock. La fotografia ritrae la Houston nella sua bara dorata, vestita con un abito viola, orecchini e una spilla di diamanti. Il giornale dichiara anche che la cantante aveva addosso gioielli del valore di 500mila dollari e pantofole d'oro ai piedi. Sul Web scoppiano le proteste dei fan.

L'agghiacciante foto è stata scattata da qualcuno che era presente alle esequie private di venerdì scorso. Non si sa chi possa aver rubato quel momento così intimo e comunque il proprietario della camera ardente ha dichiarato: "Ho parlato con la famiglia di quanto è accaduto e mi hanno chiesto di non rilasciare alcun commento sul fatto".



Le reazioni sul Web alla pubblicazione delle foto sono state ferocissime e di sdegno.



I funerali si sono tenuti sabato scorso e hanno partecipato (tra gli altri) Mariah Carey, Oprah Winfrey e il coprotagonista del film cult "The Bodyguard", Kevin Costner. Era anche presente l'ultimo fidanzato Ray J.



La Houston è stata trovata senza vita nella vasca da bagno, al quarto piano della suite al Beverly Hilton Hotel, alla vigilia dei Grammy Awards.



La causa ufficiale della morte non è ancora stata resa nota, in attesa degli esami tossicologici che potrebbero arrivare tra qualche settimana. Secondo alcune indiscrezioni sembra che un mix di droghe ed alcol sia stato fatale alla cantante.