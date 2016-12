Aniston: "Nuda grazie all'adrenalina"

foto Gq Correlati SEXY PER "GQ"

TRA BANANE E HOT DOG 10:27 - Trovarsi nuda, davanti alla macchina da presa, ha procurato un po' di nervosismo persino all'ex fidanzatina d'America Jennifer Aniston. Ad aiutarla è stata soprattutto "l'adrenalina", perché nella nuova commedia "Wanderlust", l'attrice lascia la sua vita metropolitana, fatta di stress, per unirsi a una comunità molto più libera, dove i vestiti sono indossati solo da chi ne ha voglia. E la scena del topless ci sarà. - Trovarsi, davanti alla macchina da presa, ha procurato un po' di nervosismo persino all'ex fidanzatina d'America. Ad aiutarla è stata soprattutto "l'", perché nella nuova commedia "", l'attrice lascia la sua vita metropolitana, fatta di stress, per unirsi a una comunità molto più libera, dove i vestiti sono indossati solo da chi ne ha voglia. E la scena delci sarà.

"Avevo i nervi tesi - racconta la Aniston al sito 'Collider' - ma l'adrenalina mi ha aiutato e poi c'erano alcune ragazze che entravano subito a coprirmi". In realtà l'attrice avrebbe dovuto sentirsi a suo agio, perché il film è stato girato in una colonia per nudisti e Jennifer, fidanzata con il co-protagonista del film Justin Theroux, era circondata da persone senza vestiti.



"Vedere tutta questa gente nuda intorno è stato confortante e più o meno scioccante. Inizialmente strano, ma poi ci siamo sentiti a proprio agio in mezzo a nudisti autentici". Quanto al giallo sul topless, l'attrice avrebbe voluto che la scena frontale, in cui resta a seno scoperto, venisse tagliata dalla versione finale della pellicola.



Ma il suo staff assicura che il topless si vedrà: "La scena è stata girata in tanti modi diversi ed è stata scelta la versione migliore possibile". Il film sarà nelle sale americane dal 24 febbraio.