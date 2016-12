Kasabian: "We love Italy"

- Dopo la data sold out del 20 novembre scorso, a Milano, ecco tornare iper altri due show: il 24 febbraio, all'Atlantico di Roma e il 25 febbraio al Gran Teatro Geox, di Padova. Concerti col tutto esaurito già da tempo. Ma il gruppo non abbandonerà i suoi fan italiani, nemmeno la prossima estate. La band suonerà il 14 Luglio a Ferrara in Piazza Castello, il 18 Luglio a Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, il giorno dopo all'Arena Civica di Milano, per chiudere il 20 Luglio a Tarvisio (UD), in Piazza Unità.

Un tour di successo, insomma, per i Kasabian, che non sembrano proprio stanchi di promuovere il loro quarto album, Velociraptor, una centrifuga di brit rock, pop, psichedelia seventies, impreziosita da arrangiamenti elettronici che devono molto agli anni 80. Un po' di tutto restando fondamentalmente se stessi, anche se la precedente fatica, West Ryder Pauper Lunatic Asylum, che ha venduto quasi un milione di copie, resta forse un lavoro più ispirato e compatto.

Dal vivo, la band, si diverte e fa divertire, forte di singoli di successo come come LFS, Club Foot, Reason Is Treason, Shoot The Runner, The Empire, Fire, Vlad The Impaler ed Underdog, tutti brani entrati nelle playlist dei dj e delle radio più importanti del mondo e in diverse colonne sonore di films o videogames.

Un po' d'Italia è nel loro dna, dato che il chitarrista compositore di tutti i testi,, ha un nome che non deve essere tra i più comuni all'anagrafe di Leicester, città d'origine della band inglese. Ai Kasabian, gruppo descritto spesso come erede degli Oasis, ma forse più per l'esigenza della stampa britannica di riempire un vuoto musical-generazionale che per effettive analogie sonore, il nostro paese deve stimolare però non poco.