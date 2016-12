Adam Lambert sul palco insieme ai Queen

foto Ap/Lapresse Correlati ADAM AL POSTO DI FREDDIE 11:10 - Un sogno che si avvera per Adam Lambert, celebre per aver partecipato all'ottava edizione di "American Idol". Il cantante si esibirà infatti sul palco con i Queen, la storica band britannica, vestendo i panni che furono di Freddie Mercury. L'appuntamento è previsto per 7 luglio a Stevenage (UK), durante la seconda giornata del festival rock "Sonisphere festival". Ma non è la prima volta che Adam incontra i suoi idoli. - Un sogno che si avvera per, celebre per aver partecipato all'ottava edizione di "American Idol". Il cantante si esibirà infatti sul palco con i, la storica band britannica, vestendo i panni che furono di Freddie Mercury. L'appuntamento è previsto per 7 luglio a Stevenage (UK), durante la seconda giornata del festival rock "". Ma non è la prima volta che Adam incontra i suoi idoli.

La tappa del festival rock segna infatti la terza collaborazione tra la storica band e Lambert. Già nel 2009, proprio durante la finale di "American Idol", il cantante si era esibito sulle note di "We Are The Champions", a fianco del chitarrista Brian May e del batterista Roger Taylor. La storia si era poi ripetuta durante gli "MTV Europe Awards" 2011, quando aveva cantato insieme ai Queen sulle note di "Show Must Go On".



"E' fantastico, sono i tipi più forti che abbia mai incontrato, sono così con i piedi per terra - ha ammesso Lambert - Freddy Mercury è un mito per me e la sua voce, le canzoni che ha scritto e quello che è stato, tutto quanto è spettacolare".



"Non sto cercando in nessun modo di rimpiazzare Freddie, vorrebbe dire insultare la sua memoria e i suoi fan - continua il cantante - Sto solo pagandogli il mio tributo, provando a rielaborare il suo stile inconfondibile".