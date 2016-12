Agliardi e gli amici "Ai piedi dell'arcobaleno"

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA "AI PIEDI DELL'ARCOBALENO" 11:12 - Si intitola "Ai Piedi dell’Arcobaleno" il nuovo video e singolo di Niccolò Agliardi, estratto dal suo album "Non Vale Tutto" (Carosello Records). Il video vede il cantautore protagonista di un giro in bicicletta per le strade innevate di Milano, lungo le quali incontra una serie di amici. Tra loro anche Jacopo Sarno, che ha partecipato (nel montaggio e nella supervisione artistica) alla realizzazione del video, diretto da Paolo Cartago. - Si intitola "Ai Piedi dell’Arcobaleno" il nuovo video e singolo di, estratto dal suo album "Non Vale Tutto" (Carosello Records). Il video vede il cantautore protagonista di un giro in bicicletta per le strade innevate di Milano, lungo le quali incontra una serie di amici. Tra loro anche, che ha partecipato (nel montaggio e nella supervisione artistica) alla realizzazione del video, diretto da

Cartago è tra i protagonisti, insieme a Giorgio Tirabassi e Fabrizio Bentivoglio, della fiction prossimamente in onda su Canale 5 “Benvenuti a tavola Nord Vs. Sud”.



"I miei Amici. Quelli che hanno un appuntamento con loro stessi ai piedi del prossimo arcobaleno. - spiega Agliardi - Quelli a cui è mancato o manca qualcosa ma non sono rassegnati. Quelli che, un giorno, mi piacerebbe trovare tutti a festeggiare il successo delle loro rivincite. Sarebbe come a dire, che avrei vinto qualcosa anche io. Due di loro, Jacopo e Paolo mi hanno fatto un regalo. Hanno realizzato questo video per festeggiare una fine e un nuovo inizio. Con questa canzone ripongo “Non Vale Tutto” nello scaffale dei cd, insieme agli altri, con tutto ciò che di bello mi ha consegnato. E sono pronto ad una nuova partenza. Ci rivediamo il prossimo inverno".



"Ho conosciuto Niccolò lavorando al mio primo disco “1989”. - racconta Jacopo Sarno - Mi ha costretto subito a mettere da parte i modi, gli atteggiamenti e le apparenze e ad andare dritto alla verità. Ora è un mio amico e ascolto le sue canzoni come se parlassero di me, come se fossero tutte un po’ anche mie. “Ai Piedi dell’Arcobaleno” è un’ottima scusa per dimostrare a Nicc che potrà sempre contare sulla nostra alleanza".



Paolo Cartago (attore-regista): "Ho 19 anni e faccio l’attore. Ho scelto di scrivere e dirigere questo video perché sento i testi di Niccolò (e questo in particolare) molto vicini alla mia generazione. Spero di esserci anche io, quel giorno, insieme a tutti gli altri, ai piedi dell’ arcobaleno".



“Non Vale Tutto” (prodotto da Max Elli e Simone Bertolotti) contiene 11 tracce tra cui il primo singolo “Mi Manca Da Vicino”, il secondo singolo “Qualcosa Vicino all’Amore” cantato con Patrizia Laquidara (accompagnato da un intenso video realizzato dal performer Paolo Carta e prodotto da Cromazoo), il duetto con Elisa “Più Musica E Meno Testo” e il reading “L’ultimo Giorno d’Inverno”, dedicato alla città di Milano.



Compaiono nel video: Michele Tortorici, Vassilij Mangheras, Luigi Rizzo, Alice Arcangeli, Greta Rosa, Paolo Cartago, Jacopo Sarno, Simone Coppo, Camilla Semino Favro, Edwin Clark Roberts e Tamara Fragale.

Andrea Conti