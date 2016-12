Viola Davis prende l'Oscar... di petto

foto Ap/Lapresse Correlati CHE SCOLLATURA HOT! 13:45 - Un abito aderente, arancione, con una scollatura che oltre a mettere in risalto il colore della pelle a stento trattiene il seno prosperosissimo. Viola Davis prende gli Oscar di petto. In corsa (con Glenn Close, Rooney Mara, Meryl Streep e Michelle Williams) come migliore attrice protagonista, la star festeggia in anticipo con l'ambito premio "NAACP Image Awards 2012". E mostra le sue grazie. - Un, con unache oltre a mettere in risalto il colore della pelle a stento trattiene il seno prosperosissimo.prende glidi petto. In corsa (con) come migliore attrice protagonista, la star festeggia in anticipo con l'ambito premio "". E mostra le sue grazie.

A Los Angeles, infatti, Viola è stata premiata con la statuetta destinata ai personaggi di colore che si sono distinti nel mondo dell'arte. Ma l'attrice sogna l'Oscar. D'altronde ci è andata vicina nel 2009, quando fu nominata per il ruolo della madre del piccolo protagonista de "Il Dubbio". Ma allora era nella categoria "attrice non protagonista".



Dopo vari ruoli "marginali" in "Mangia prega ama", "Lontano dal paradiso" e in film di fantascienza come "Solaris" di Steven Soderbergh, la Davis finalmente è la protagonista di un film, "The Help", in cui veste i panni di Aibeelin, una cameriera di colore nella Jackson degli anni 60. Certo, per conquistare l'ambita statuetta dovrà vedersela con le regine Streep e Close e le giovanissime Williams e Mara. Ma Viola ha già deciso di sfoderare le sue armi. A cominciare dai vestitini sexy.