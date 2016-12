J-Ax: "Inno Pdl non è vero plagio"

foto Da video Correlati I DUE TESTI A CONFRONTO

AUTORI LO CANTANO ALLA "ZANZARA" 10:06 - J-Ax risolve la querelle sulle somiglianze tra il nuovo inno del Pdl e la sua canzone "Gente che spera" alla sua maniera. Con un videomessaggio alla Nazione. Giacca e cravatta delle grandi occasioni, cappellino d'ordinanza e bandiera tricolore, il rapper milanese ammette: "Purtroppo non si può parlare di un vero plagio, gli autori non sono riusciti a esprimere con efficacia il mio concetto". Aveva minacciato una denuncia , ma alla finerisolve la querelle sulle somiglianze tra il nuovo inno dele la sua canzone "" alla sua maniera. Con un videomessaggio alla Nazione. Giacca e cravatta delle grandi occasioni, cappellino d'ordinanza e bandiera tricolore, il rapper milanese ammette: "Purtroppo non si può parlare di un vero plagio, gli autori non sono riusciti a esprimere con efficacia il mio concetto".

"Lo slogan 'gente che spera' mi appartiene - racconta - è collaudato da oltre dieci anni, ed è tatuato sulla pelle di tutti i miei fan, è scritto sugli zaini di tutti i ragazzi ai quali è stato rubato il futuro dalla politica e dai partiti che così male l'hanno interpretato".



L'ex leader degli Articolo 31 giura di non essersi infuriato, anzi di "essere divertito". E poi legge tutti i messaggi ironici che i followers gli hanno inviato su Twitter: "Per fortuna non si prendono così sul serio...". Dulcis in fundo il saluto: "Ciao italiani, gente che spera". L'inno di Mameli, la mano sul cuore e le lacrime. Naturalmente finte.