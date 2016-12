Bolle e Zakharova, le stelle di "Giselle"

foto Brescia Amisano Teatro alla Scala Correlati I MOMENTI PIU' BELLI 09:50 - Riprendono dal 22 febbraio al Teatro alla Scala di Milano le recite di "Giselle" con la coppia Roberto Bolle e Svetlana Zakharova. Proprio con questo balletto l’étoile russa aveva dato le sue ultime rappresentazioni e con lo stesso titolo torna ora alla Scala dopo la maternità. Il balletto ruota attorno alla storia d'amore tra tradimento e redenzione della contadinella Giselle e il principe Albrecht. - Riprendono dal 22 febbraio al Teatro alla Scala di Milano le recite di "Giselle" con la coppiaProprio con questo balletto l’étoile russa aveva dato le sue ultime rappresentazioni e con lo stesso titolo torna ora alla Scala dopo la maternità. Il balletto ruota attorno alla storia d'amore tra tradimento e redenzione della contadinella Giselle e il principe Albrecht.

Roberto Bolle e Svetlana Zakharova saranno in scena anche la sera di venerdi 24, mentre nella recita pomeridiana del 24 Antonella Albano, nel ruolo di Giselle, porterà al debutto, nel ruolo di Albrecht, il giovane Claudio Coviello. Cambio di cast anche domenica 26 alle ore 15 con Petra Conti e Eris Nezha (in scena anche nella pomeridiana del 9 marzo) e martedi 28 con Antonella Albano e Antonino Sutera. Le recite poi proseguiranno anche nelle sere del 9 e del 13 marzo un’altra coppia di stelle, Leonid Sarafanov e Olesia Novikova, che per la prima volta offriranno al pubblico scaligero la loro interpretazione.



Nel corso delle nove rappresentazioni il ruolo di Myrtha, la regina delle Willi, sarà interpretato da Francesca Podini e Sofia Rosolini, quello di Hilarion da Alessandro Grillo (in alternanza con Marco Agostino e Massimo Garon), il passo a due dei contadini da Antonella Albano con Antonino Sutera, poi Serena Sarnataro con Federico Fresi, Daniela Cavalleri con Andreas Lochmann e Antonino Sutera, Denise Gazzo con Marco Agostino.



INFORMAZIONI

22, 24 (2 rappr.), 26, 28 febbraio 9 (2 rappr.), 13 marzo

Giselle Balletto in due atti di Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges da Théophile Gautier

Biglietti da 115 a 10 euro più prevendita Per informazioni: tel. 02/72003744