Francesca Inaudi nuda per Francesco Renga

Francesco Renga reduce dal Festival di Sanremo nella categoria Artisti con la canzone "La tua bellezza" lancia il video con protagonista l'attrice Francesca Inaudi che ad un certo punto mostra il seno girata di spalle. Le immagini sono state girate dall'attore Edoardo Leo.

"Quando mi è stato chiesto di partecipare al video e per la prima volta ho sentito la canzone, - spiega Francesca Inaudi - ho riso e pianto insieme sorpresa da un senso di sollievo dolce e doloroso, ma pieno di luce e amore. Un’emozione durata a lungo dopo aver ascoltato il brano. Se una canzone è un dono così puro, un’attrice non deve fare altro che cercare di esserne altezza. Così è stato. Un viaggio bellissimo che porterò con me”.



Il disco “Fermoimmagine” è pubblicato in due versioni: la versione standard che contiene 17 brani e la versione deluxe contenente 33 brani in un doppio cd. L’album contiene oltre a “La tua bellezza”, altri due inediti : “Ho ma non ho”, “Senza sorridere”. “In questi anni – spiega Renga - sono maturato e quasi diventato adulto. Sono cambiato io ed è cambiato il mio modo di fare musica, di scrivere canzoni, di raccontarmi agli altri. Ho usato linguaggi diversi e a un certo punto ho sentito il bisogno di rileggere tutto, per vedere meglio i passaggi”.