Paralisi al braccio per Kate Moss

Kate Moss si è presa un bello spavento quando, dopo essersi svegliata nella suite parigina del Ritz Carlton, si è accorta di avere il braccio destro paralizzato. La top model si è immediatamente fatta visitare da un medico, che l'ha rassicurata attribuendo la paralisi ad un problema temporaneo, dovuto al sistema nervoso. Un imprevisto capitato nel momento sbagliato: la Moss sta infatti traslocando con il marito Jamie Hince.

"Compressione del nervo ulnare", questo il verdetto ufficiale. Un problema abbastanza comune, che non compromette la salute della Moss, ma che potrebbe richiedere alcuni mesi di guarigione. Una bella sfortuna per la modella inglese che, proprio in questo periodo, sta affrontando un trasloco con il marito Jamie Hince. La coppia si sta infatti trasferendo a Highgate, a nord di Londra, in una villa multimilionaria.



Toccherà quindi al marito l'onere di imballare e spostare scatoloni, mentre la modella ha già iniziato la sua riabilitazione che comprende fisioterapia, saune e bagni caldi.