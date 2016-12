Priscilla Salerno: "Belen, vieni nell'hard"

foto Ufficio stampa Correlati PERLA DEL MEDITERRANEO 10:28 - Prima il successo nel mondo del porno, poi una pausa di due anni durante i quali Priscilla Salerno si è laureata in Giurisprudenza e sposata, e ora il grande ritorno. La sexy attrice confida a "Hardcelebrity.com" di ammirare molto Belen Rodriguez: "E' molto bella e sensuale, la vedo perfetta per il mondo dell'hard". - Prima il successo nel mondo del, poi una pausa di due anni durante i qualisi è laureata in Giurisprudenza e sposata, e ora il grande ritorno. Laconfida a "" di ammirare molto: "E' molto bella e sensuale, la vedo perfetta per il mondo dell'hard".

"A Sanremo la farfalla mostrata da Belen - dice Priscilla - mi ha fatto tanto pensare. Credo sia una donna affascinante e sensuale, in tutto quello che fa e nel come si atteggia. Sarebbe perfetta per il mondo dell'hard. Anzi spero che in futuro ci pensi".



Anche se nel video scandalo che girava sul web, come sostenuto da Rocco Siffredi, la ragazza sembrava un po' impacciata: "Era giovanissima, ecco perché sembrava così timida e goffa. Penso che con un po' di esperienza sul set e qualche giusto consiglio la bella Belen potrebbe davvero fare grandi cose nel mondo del porno. Credo abbia i numeri!".